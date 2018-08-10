Qualcomm договорился с Тайванем об отмене штрафа в $773 млн

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Qualcomm достигла соглашения с властями Тайваня об отмене решения Комиссии по справедливой торговле, главного антимонопольного регулятора острова, которая в октябре 2017 года оштрафовала американского производителя чипов на 23,4 млрд новых тайваньских долларов ($773 млн).

Штраф, который стал рекордным для Тайваня, был выписан за противозаконное ограничение доступа конкурентов к своим технологиям. Qualcomm, монополист в таких сегментах рынка микросхем, как CDMA, WCDMA и LTE, нарушал антимонопольное законодательство как минимум семь лет, собрав за это время 400 млрд новых тайваньских долларов с местных компаний в виде лицензионных и иных платежей.

Новое соглашение предполагает отмену штрафа и проведение новых переговоров с компаниями "в духе доброй воли", при этом у властей будет право вмешиваться в процесс переговоров для решения проблемных моментов, сообщает Bloomberg.

Также Qualcomm обязался инвестировать неназванную сумму в экономику Тайваня, организовав партнерства с целью разработки технологий 5G с местными чипмейкерам и проспонсировав научно-исследовательские программы тайваньских университетов.