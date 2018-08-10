"Аэрофлот" получил допуск к рейсам в Ирландию

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуск Росавиации к регулярным рейсам из Москвы в столицу Ирландии Дублин.

Компания сможет организовать до семи рейсов в неделю, свидетельствуют материалы по итогам очередного заседания межведомственной комиссии при Минтрансе РФ.

Как сообщалось, в июне допуск к рейсам в Дублин получила низкобюджетная "дочка" "Аэрофлота" - "Победа". Ее допуск предполагает полеты до четырех раз в неделю. По состоянию на август допуск не был использован. Прямые регулярные рейсы между Москвой и Дублином сейчас выполняет только российская S7 Airlines.

Согласно материалам межведомственной комиссии, "Аэрофлот" также получил допуск к рейсам Москва - Любляна (до семи раз в неделю) и право летать семь раз в неделю вместо пяти в Мале.