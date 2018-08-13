Fitch повысило рейтинг Греции сразу на две ступени

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Греции сразу на две ступени, до "BB-" с "B", отметив улучшение государственных финансов и отношений с европейскими кредиторами.

Прогноз греческого рейтинга - "стабильный".

В сообщении агентства отмечается, что завершение финальной оценки программы помощи Греции Европейским стабилизационным фондом (ESM) "подготовило почву для успешного выхода страны из программы" 20 августа 2018 года.

Говоря об улучшении греческих госфинансов, эксперты агентства отмечают, что в 2017 году Афины зафиксировали профицит бюджета на уровне 0,8% ВВП (0,6% ВВП в предыдущем году), а также первичный профицит бюджета (без учета расходов на обслуживание долга) на уровне 4% ВВП.

Fitch прогнозировали первичный профицит бюджета Греции в 2017 году на уровне 1,9% ВВП.

"Мы ожидаем, что бюджетные показатели останутся сильными после завершения программы помощи", - отмечается в пресс-релизе агентства.

Согласно прогнозу Fitch, Афины будут фиксировать первичные профициты бюджета в среднем на уровне 2,7% ВВП в 2018-2030 гг.

Из расчета темпов роста ВВП на уровне 3,4%, госдолг Греции уменьшится до 123,3% ВВП к 2030 году по сравнению с 182,7% ВВП в 2018 году, прогнозируют в Fitch.

"Политический фон в стране стал более стабильным, и рабочие отношения между Грецией и ее европейскими кредиторами существенно улучшились, - отмечают эксперты агентства. - Это снижает риск, что будущее правительство страны резко изменит политику, принятую в рамках программы помощи".

Между тем после повышения рейтинг Греции находится на уровне на три ступени ниже инвестиционного.