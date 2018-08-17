Главные новости
В РоссииПутин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииЭкономикаВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиСпортISU обнулил все рекорды в фигурном катании
Экономика

Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом

Есть обновление от 23:52

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный".

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах были подтверждены на отметке "F3", потолок странового рейтинга - "BBB-", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "BBB-".

Рейтинги РФ учитывают хорошие сбалансированность бюджета и внешнее финансирование, а также эффективную экономическую политику против ослабления перспектив роста по сравнению с конкурентами, но при этом высокую зависимость от сырьевых товаров, слабые стандарты управления и геополитическую напряженность.

"Прогноз "позитивный" отражает продолжающийся прогресс в осуществляемой государством экономической политике, которую поддерживают возросшая гибкость обменного курса рубля, приверженность таргетированию инфляции и взвешенная фискальная стратегия", - отмечается в сообщении.

Новость дополняется

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Fitch

Новости по теме

Экономика
В правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налоги
Эта позиция касается прибыли, полученной из-за курсовых колебанийПодробнее
 Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"
Возможно, после перехода на сертифицированное ФСБ шифрование новые сим-карты придется менять каждые 15 месяцевПодробнее
 Производители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить цены
По данным союза мясопереработчиков, из-за ограничений импорта свинина подорожала с начала года на 30% , курятина – на 35%Подробнее
 Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в миреНебоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в мире
Стоимость активов "МФК "Лахта центр" оценивается в $2,5 млрдПодробнее
Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиковМинэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков
Сейчас меру, предложенную помощником президента, обсуждают профильные ведомстваПодробнее
 Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог
Предложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработкиПодробнее
 "Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона
Обсуждаемая стоимость устройства с неизвестными пока характеристиками - от 16 990 до 20 000 рублейПодробнее
 "Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей
Компания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной ценеПодробнее
 Долг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале
При этом общая доля просроченных кредитов снизилась до самого низкого уровня с 2003 годаПодробнее
 Рубль резко вырос на старте торгов вторникаРубль резко вырос на старте торгов вторника
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к понедельникуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Ушла из жизни Арета Франклин10 фото
16 августа
Ушла из жизни Арета Франклин
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин предложил кандидатов на должности глав Дагестана и ИнгушетииЭкономикаВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиСпортISU обнулил все рекорды в фигурном катанииМоскваИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуЭкономикаПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыЭкономикаМинкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"

Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом

В Чили задержан мужчина за звонки о бомбах на борту самолетов

Судья в деле Манафорта отказался разглашать имена присяжных из-за угроз

Нефть разлилась на площади 8,6 тыс. кв. метров в Сургуте

Эксперты РЖД оценили трудности строительства моста на Сахалин

По предварительным подсчетам, цена строительства может составить более 540 млрд рублей без НДС Подробнее

Суд в Армении освободил двух членов группировки, захватившей с оружием полк ППС

Рубль снизился к доллару и евро на последних торгах недели

В ООН призвали допустить осужденного экс-президента Бразилии до президентских выборов

Что произошло за день: пятница, 17 августа

Названы претенденты на должности глав Дагестана и Ингушетии, обнулены все рекорды в фигурном катании, скончался обладатель "Русского Букера" Шаров Подробнее

Пашинян решил изменить конституцию Армении во избежание отставки перед досрочными выборами

Внешний госдолг РФ снизился до минимума с конца 2012 года после погашения евробондов

Фотохроника 17 августа

Фотохроника 17 августа6 фото

СМИ сообщили о вероятном захвате танкера сомалийскими пиратами

Судно управлялось грузино-российским экипажем из 19 человек Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru