Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на последней ступени инвестиционного уровня - "BBB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "позитивный".

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах были подтверждены на отметке "F3", потолок странового рейтинга - "BBB-", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "BBB-".

Рейтинги РФ учитывают хорошие сбалансированность бюджета и внешнее финансирование, а также эффективную экономическую политику против ослабления перспектив роста по сравнению с конкурентами, но при этом высокую зависимость от сырьевых товаров, слабые стандарты управления и геополитическую напряженность.

"Прогноз "позитивный" отражает продолжающийся прогресс в осуществляемой государством экономической политике, которую поддерживают возросшая гибкость обменного курса рубля, приверженность таргетированию инфляции и взвешенная фискальная стратегия", - отмечается в сообщении.

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