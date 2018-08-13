Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут Московской бирже в понедельник утром: рубль снижается к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к валютам emerging markets из-за финансового кризиса в Турции.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 67,71-68,66 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 68,47 руб. (+74,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом курс доллара превысил 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 года. Евро вырос до 78,03 руб. (+78,25 копейки), превысил отметку 78 руб. впервые с 11 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 76,19 копейки к уровню закрытия пятницы, до 72,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,5575 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,3565 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро как из-за снижения интереса инвесторов к валютам emerging markets, так и в ожидании развития темы с введением новых антироссийских санкций со стороны США.

Доллар в понедельник продолжает укрепляться относительно евро на фоне сохраняющихся опасений в отношении рисков для европейских банков в связи с валютным кризисом в Турции. Пара "евро-доллар" торгуется с понижением на 0,18%, на уровне $1,139 за евро, турецкая лира также продолжает дешеветь относительно доллара - ее курс опускался в ходе торгов до очередного рекордного минимума - 7,2362 лиры/$1, однако сократил падение после того, как Центробанк Турции объявил о мерах поддержки банков.

Турецкий ЦБ сообщил в понедельник, что "предоставит банкам ликвидность во всех необходимых видах" для сдерживания валютного кризиса. В воскресенье министерство финансов Турции пообещало представить план поддержки рынков в понедельник.

Резкое обесценивание лиры спровоцировало падение курсов валют других развивающихся рынков. Южноафриканский рэнд в понедельник утром подешевел на 1,7% относительно доллара США, до 14,327 рэнда. В ходе торгов падение его курса достигало максимальных темпов с октября 2008 года - 9,4%. Мексиканский песо подешевел в ходе торгов на 1,2%, до 19,131 песо/$1, курс юаня теряет 0,4% и составляет 6,87 юаня/$1.

Цены на нефть немного снижаются в понедельник утром: рынок оценивает данные Baker Hughes об увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США до максимального уровня более чем за три года, а также новые сигналы из Ирана.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени опустилась на 0,33% - до $72,57 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,28% - до $67,44 за баррель.

По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 869 установок, что является максимумом с марта 2015 года.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сохраняющиеся опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с готовящимися США санкциями против этой страны. Американские санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана вступят в силу 5 ноября.

В минувшую субботу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф исключил возможность переговоров Тегерана с США на полях Генассамблеи ООН в этом году.

Опасения, связанные с Ираном, будут поддерживать рынок в краткосрочной перспективе, отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти.