"Коммерсантъ" узнал о планах ВЭБ закрыть украинскую "дочку" Проминвестбанк

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) решил отказаться от идеи продать свой дочерний Проминвестбанк (ПИБ) на Украине, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации издания, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем — украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины (НБУ).

В связи с этим ВЭБ свернет свой бизнес на Украине: Проминвестбанк перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады.

"Коммерсантъ" отмечает, что окончательное решение будет принято в ноябре. Эксперты считают, что убытки ВЭБа от закрытия украинского банка могут составить около 13 млрд руб.

Как напоминает издание, активную распродажу банковских активов на Украине российские госбанки начали после введения украинских санкций против них в марте 2017 года. Они фактически запретили любые операции с материнскими структурами и сделали развитие бизнеса практически невозможным. Продать украинские активы пытались и Сбербанк, и ВТБ, и ВЭБ, но пока безуспешно.