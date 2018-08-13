Экономика

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 14 августа

Есть обновление от 16:25

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 августа, составляет 68,2234 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,93%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 августа, составляет 77,6519 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,26%.

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Теги: ЦБ РФ
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