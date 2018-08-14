Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим коррекционным ростом на фоне стабилизации мировых площадок после отката из-за кризиса в Турции, а также на фоне выросшей нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-1%, при этом локомотивом подъема выступают акции Сбербанка.

К 10:01 индекс МосБиржи превысил рубеж 2300 пунктов и составил 2301,63 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1069,86 пункта (+1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар упал до 66,91 руб./$1 (-0,89 рубля).

Выросли рублевые акции Сбербанка (+2,7% и +2% "префы"), ВТБ (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "Интер РАО" (+1,2%), "Мечела" (+1,1% и +2,1% "префы"), "РусГидро" (+1,1%), "Распадской" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "префы" "Татнефти" (+1,3%, до 508,5 рубля).

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 13 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере 30,27 рубля на все виды акций. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября.

Просели бумаги "РусАла" (-0,2%).

Индексы в США накануне снизились из-за ситуации в Турции, которая снизила аппетит инвесторов к рискованным активам, отмечает MarketWatch. Обещание турецкого ЦБ обеспечить ликвидностью финансовую систему в условиях валютного кризиса не смогло поддержать финансовые рынки: курс лиры продолжает падение, турецкие фондовые индексы снизились.

Центробанк Турции заявил о намерении "принять все необходимые меры" для поддержки финансовой системы в условиях ослабления лиры. В частности, он понизил норму резервирования для банков, отметив, что это позволит высвободить порядка 10 млрд лир, $6 млрд, а также резервы золота стоимостью $3 млрд. Кроме того, ЦБ смягчил требования к обеспечению, принимаемому им от банков страны в операциях на денежном рынке, и увеличил почти в три раза сумму допустимых заимствований в лирах под обеспечение валютных активов.

В Азии во вторник отмечается смешанная динамика индексов (Япония выросла на 2,2% на фоне ослабления иены, Китай просел на 0,5%) после резкого падения накануне из-за опасений, связанных с валютным кризисом в Турции; плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Статданные из Китая указали на ослабление деловой активности в стране. Рост инвестиций в основные активы в январе-июле по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 5,5%, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы повышения являются самыми слабыми с конца 1999 года, отмечают в Wind Information.

Рост розничных продаж и промпроизводства в Китае также замедлился в июле.

Нефть во вторник растет после снижения накануне на фоне ослабления спроса на рискованные активы, в том числе и сырье, из-за валютного кризиса в Турции.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $72,87 за баррель (+0,4% и -0,3% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $67,48 за баррель (+0,4% и -0,6% накануне).

Внимание трейдеров возвращается к факторам, способным сказаться на динамике цен в краткосрочной перспективе, в частности, данным о запасах нефти в США.

Запасы нефти в США, как ожидается, снизились вторую неделю подряд. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает сокращение запасов нефти в США за минувшую неделю на 2,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку по-прежнему оказывают опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с готовящимися США санкциями против этой страны. Американские санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана вступят в силу 5 ноября.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС - по данным технического анализа, пауза в снижении необходима во избежание формирования "перепроданности". Между тем, обстановка на внешних рынках пока не позволяет диагностировать возобновление устойчивого роста. Так, инвесторам следует учитывать наметившийся рост волатильности на фондовом рынке США (индекс VIX накануне вырос на 12%), который потенциально может дать основания для "ухода от риска" и, соответственно, снижения на развивающихся рынках акций.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на внешних рынках постепенно стабилизируется, и если не считать ухудшение показателей по Китаю, то ее можно даже назвать слабо позитивной. Турецкая лира потеряла всего 0,5% против доллара США, нефть торгуется в "плюсе". Для российского рынка акций негативом являются данные о рекордных объемах производства стали в Китае в июле, а для поставщиков угля китайская статистика явно отличается позитивом. Успокоение на валютном рынке также может помочь рублю вспомнить об отметке 67 руб./$1. Из корпоративных новостей интерес представляет заседание совета директоров "Норникеля" (рассмотрит вопрос по дивидендам), отчет "ТГК-1" за II квартал по МСФО и отчет X5 Retail Group за II квартал и I полугодие по МСФО.

Как отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, паника на рынках из-за кризиса в Турции прекратилась, инвесторы размышляют над дальнейшим движением. Первые новые санкции США российские инвесторы уже также отыграли, и многие из них решили выкупить заметно подешевевшие бумаги компаний, что поддерживает фондовые индексы.

Если на рынок снова начнут поступать негативные новости из США, это может оказать давление на финансовый рынок РФ. В то же время снижение напряженности может послужить основанием для отскока вверх не только фондовых индексов, но и курса рубля.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, ситуация утром во вторник располагает к росту просевших рынков акций, за исключением китайского рынка, где вышла слабая статистика. Товарные активы последуют за фондовыми рынками, хотя рынкам промметаллов, конъюнктура которых в наибольшей степени зависит от состояния экономики КНР, расти будет сложно.

На российском рынке во вторник вероятно развитие коррекционного отскока в финсекторе и металлургах, с попытками выхода индекса МосБиржи из зоны 2250-2300 пунктов вверх в надежде на дальнейшее улучшение внешней конъюнктуры.