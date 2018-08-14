Рубль резко вырос на старте торгов вторника

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро резко упали на "Московской бирже" в начале торгов вторника: рубль сильно подорожал к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала в связи с надеждами на разрешение финансового кризиса в Турции.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,94-67,12 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,94 руб./$1 (-85,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 76,48 руб./EUR1 (-84,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к уровню закрытия понедельника, до 71,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,2809 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,1719 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос в парах с долларом и евро, отыгрывая улучшение ситуации на мировых рынках капитала и коррекционное снижение доллара на Forex после уверенного роста в предыдущие несколько дней. Индекс ICE, отслеживающий колебания доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%.

Курс турецкой лиры к доллару США, снижавшийся в течение четырех сессий, во вторник растет, несмотря на заявление советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Штатам "нечего обсуждать" с Турцией, пока пастор Эндрю Брансон не будет выпущен на свободу. Ранее ситуация с пастором спровоцировала конфликт между США и Турцией, ставший одной из причин резкого ослабления лиры.

Во вторник курс доллара США опустился до 6,557 лиры по сравнению с 6,8838 лиры по итогам предыдущей сессии. В понедельник лира потеряла 7% стоимости, за предыдущую неделю - 20%. Падение курса лиры спровоцировало снижение стоимости валют других emerging markets, включая южноафриканский рэнд, мексиканский песо и китайский юань.

Цены на нефть поднимаются во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне ослабления спроса на рискованные активы, в том числе и сырье, из-за валютного кризиса в Турции. Внимание трейдеров возвращается к факторам, способным сказаться на динамике цен в краткосрочной перспективе, в частности, данным о запасах нефти в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени увеличилась на 0,51% - до $72,98 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,64% - до $67,63 за баррель.

Запасы нефти в США, как ожидается, снизились вторую неделю подряд. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает сокращение запасов нефти в США за минувшую неделю на 2,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку по-прежнему оказывают опасения сокращения поставок нефти из Ирана в связи с готовящимися США санкциями против этой страны. Американские санкции против нефтяной отрасли Ирана вступят в силу 5 ноября.