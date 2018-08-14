"Газпром" подал ходатайство в адрес польского регулятора по "Северному потоку 2"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" 15 июня 2018 года направило в адрес польского антимонопольного регулятора UOKIK, инициировавшего расследование в отношении проекта "Северный поток 2", возражения на его позицию и ходатайствовало о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Об этом сообщается в квартальном отчете российской компании.

Антимонопольный орган Польши в апреле инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток-2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK").

Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 г. финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

В уведомлении указано, что в соответствии с законодательством Польши президент UOKIK вправе применить определенные санкции к компаниям, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без получения согласия UOKIK (в частности, наложить штраф до 10% годового оборота соответствующего лица).