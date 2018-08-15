ОАК оценила инвестиции в 75-местный Sukhoi Superjet в 50 млрд рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) оценивает инвестиции в создание 75-местной версии самолета Sukhoi Superjet в 50 млрд рублей.

"Инвестиции в подобную разработку и испытания могли бы составить порядка 50 млрд рублей", - заявил в интервью "Ведомостям" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"В целом мы работаем над увеличением доли российских комплектующих в самолетах семейства SuperJet. Причем это не просто импортозамещение, это еще и repricing - мы добиваемся более привлекательной цены за счет ключевых решений, замены ряда систем", - добавил он.

Существующая базовая версия SSJ-100 вмещает от 98 до 103 мест. Самолет способен преодолевать расстояние от 3 до 4,5 тыс. км. В начале этого года производитель лайнеров АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК) сообщил о намерении производить и 75-местную машину с дальностью полетов 1,5-2 тыс. км: ее интересантом выступила группа S7 (объединяет авиакомпании "Сибирь" и "Глобус").

В марте газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что президент Владимир Путин поддержал идею разработки уменьшенной версии самолета и согласился выделить из госбюджета на проект 85 млрд руб.

SSJ-100 разработан и произведен ГСС при участии итальянского машиностроительного холдинга Leonardo-Finmeccanica. Сейчас самолеты эксплуатируются в "Аэрофлоте" , "Газпром авиа", "Якутии", "Ямале", "ИрАэро", "Азимуте", МВД России, МЧС, "СЛО Россия", "РусДжете", а также мексиканской Interjet, ирландской CityJet, королевскими ВВС Таиланда и госструктурами Казахстана.