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Лира перешла к росту в паре с долларом на действиях ЦБ Турции

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Курс турецкой лиры в среду перешел к росту в паре с долларом США после того, как ЦБ Турции вдвое сократил лимит на операции со свопами.

Теперь банки страны могут совершать операции с валютными свопами (и похожие операции) на сумму не более 25% от акционерного капитала против 50% ранее. Ожидается, что такая мера затруднит игру на понижение курса лиры для зарубежных инвесторов.

"Они убивают офшорную ликвидность лиры, чтобы не дать иностранцам шортить нацвалюту", - отметил стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Тем временем ранее власти Турции приняли решение повысить ввозные пошлины на ряд американских товаров, включая пассажирские автомобили, алкогольные напитки, табачные изделия американского производства, а также рис, уголь и косметические товары. Пошлины на автомобили вырастут до 120%, на алкогольные напитки - до 140%, на табак - до 60%.

В ходе торгов в среду лира дорожает к доллару на 3,8%, поднявшись до 6,1 лиры.

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Теги: Турция, лира

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