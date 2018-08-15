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Турция повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров

Ранее Дональд Трамп решил повысить пошлины на импорт из Турции стали и алюминия.

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Анкара повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров, объявил в среду турецкий вице-президент Фуат Октай.

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Он написал в твиттере, что повышение пошлин на американские товары предпринято "в ответ на целенаправленные атаки американской администрации на нашу экономику".

Официальный правительственный вестник Турции Official Gazette сообщил, что под повышенные пошлины попали пассажирские автомобили, алкогольные напитки, табачные изделия американского производства, а также рис, уголь и косметические товары.

В сообщении говорится, что пошлины на автомобили вырастут до 120%, на алкогольные напитки - до 140%, на табак - до 60%.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил повышение пошлин на импорт из Турции стали и алюминия, что вызвало обвал турецкой лиры.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того, как президент США Дональд Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году. В середине июля турецкий суд отказался освободить его из-под стражи, однако 25 июля он все же был переведен из тюрьмы под домашний арест.

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Теги: Турция, США

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