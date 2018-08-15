Крымский Генбанк прекратил обслуживание карт Visa и MasterCard

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Генбанк - один из крупнейших банков Крыма - прекратил обслуживание ранее выпущенных финансовым учреждением банковских карт платежных систем Visa и MasterCard, сосредоточился на выпуске карт платежной системы "Мир".

"Закончился процесс замены карт Visa Int. и MasterCard, эмитированных АО "Генбанк", на карты платежной системы "Мир", - сказала "Интерфаксу" консультант банка.

Она уточнила, что Генбанк не выпускает карты Visa и MasterCard с 23 января этого года. Карты данных платежных систем, выпущенные другими банками России, продолжают обслуживаться в банкоматах Генбанка.

Генбанк по итогам первого полугодия 2018 года занимал 111-е место по размеру активов в рэнкинге"Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По состоянию на апрель 2018 года, 99,99999% акций Генбанка принадлежит Собинбанку.

Генбанк находится под санкциями США, не признающих присоединение Крыма к России в 2014 году. Он был единственным в Крыму банком, осуществлявшим выпуск карт систем Visa и MasterCard. Таким образом, на полуострове не осталось банков, эмитирующих карты данных платежных систем.