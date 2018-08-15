Что произошло за день: среда, 15 августа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" - Анну Павликову и Марию Дубовик - под домашний арест. Заседание суда по этому вопросу состоится завтра, 16 августа. Несмотря на эти новости, а также на ливень, в центре Москвы вечером все же состоялась акция в поддержку арестованных "Марш матерей". Она, хоть и не была санкционированная властями, прошла спокойно и без задержаний. Полиция оценили численность акции в несколько сотен человек.

- Дмитрий Песков высказался по поводу ответа российских властей на прошение о помиловании Олега Сенцова, которое подала его мать. По его словам, говорить об отказе в помиловании некорректно, так как сам Сенцов такого прошения не писал.

- В Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной России на чемпионате мира по футболу. По данным следствия, 8 июля несколько расстроенных сотрудников ИК-5 в Чите избили двоих заключенных.

- В Минкомсвязи РФ высказались в поддержку идеи отмены уголовной ответственности за репосты и лайки в социальных сетях. Также сегодня Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это в Госдуму, Верховный суд и в министерство юстиции.

- Одна из свидетелей по делу о жестоком обращении с детьми в частном детском саду Астрахани предоставила следствию новое видео. На нем дети возрастом около года-двух лежат связанными на полу туалета, плачут и зовут на помощь, кричат "мамочка".

- Анкара повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров в ответ на действия США. Под повышенные пошлины попали пассажирские автомобили, алкогольные напитки, табачные изделия американского производства, а также рис, уголь и косметические товары.

- Крымский Генбанк прекратил обслуживание выпущенных им ранее карт Visa и MasterCard. На полуострове не осталось банков, эмитирующих карты данных платежных систем.

- Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин заедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- В работе московского метро произошел серьезный сбой. Из-за загоревшегося оборудования более чем на час было парализовано движение на участке зеленой ветки.