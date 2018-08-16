Безработица в Австралии в июле упала до минимума за 6 лет- 5,3%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Безработица в Австралии в июле опустилась до минимальной отметки за шесть лет - 5,3% по сравнению с 5,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики.

Аналитики в среднем не прогнозировали изменения показателя, сообщает Trading Economics.

Число австралийцев, работающих полный рабочий день, увеличилось в прошлом месяце на 19,3 тыс., частично занятых - на 23,2 тыс. человек.

Доля рабочей силы в общей численности работоспособного населения опустилась до 65,5% по сравнению с 65,7% в июне.

Резервный банк Австралии полагает, что о полной занятости в стране будет свидетельствовать безработица в районе 5%. Однако ЦБ не ожидал достижения этой цели до конца 2020 года, отмечает MarketWatch.