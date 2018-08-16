Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по стоимости самое высокое здание в мире

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Стоимость активов АО "МФК "Лахта центр" - оператора строительства 462-метрового небоскреба "Газпрома" в Санкт-Петербурге - на данный момент оценивается в $2,5 млрд, что значительно превосходит сумму затрат на возведение самого высокого здания в мире 828-метровой башни Бурдж-Халифа (Burj Khalifa) в Дубае - $1,5 млрд.

"Газпром нефть" по итогам публикации в четверг полугодового отчета по международным стандартам в специальном заявлении признала АО "Многофункциональный комплекс Лахта Центр" организацией, имеющей для нее существенное значение, так как теперь на него "приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов" группы.

Стоимость активов "Газпром нефти" на конец июня составила 3,113 трлн рублей, значит на долю "Лахты" приходится не менее 155 млрд рублей, или $2,48 млрд по курсу на конец отчетного периода.

Ранее сообщалось, что, согласно отчетности АО "МФК "Лахта центр" по российским стандартам, на конец 2017 года ее активы достигли стоимости в 118 млрд рублей, или $2 млрд. При этом объем финансирования (сумма займов, предоставленных проектной компании), достиг 99,543 млрд рублей, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

"Лахта центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью более 13 га, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефть". Строительство небоскреба ведется с октября 2012 года, полностью завершить работы планируется до конца нынешнего года. К обустройству своих офисов "Газпром" намерен приступить в ноябре. Как сообщает сайт "Лахта центра", по состоянию на август 2018 года на объекте завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка по вводу комплекса в эксплуатацию.