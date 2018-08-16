Экономика

Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по стоимости самое высокое здание в мире

Стоимость активов "МФК "Лахта центр" оценивается в $2,5 млрд

Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по стоимости самое высокое здание в мире
Вид на общественно-деловой комплекс "Лахта Центр"
Фото: Роман Рожков, Интерпресс/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Стоимость активов АО "МФК "Лахта центр" - оператора строительства 462-метрового небоскреба "Газпрома" в Санкт-Петербурге - на данный момент оценивается в $2,5 млрд, что значительно превосходит сумму затрат на возведение самого высокого здания в мире 828-метровой башни Бурдж-Халифа (Burj Khalifa) в Дубае - $1,5 млрд.

"Газпром нефть" по итогам публикации в четверг полугодового отчета по международным стандартам в специальном заявлении признала АО "Многофункциональный комплекс Лахта Центр" организацией, имеющей для нее существенное значение, так как теперь на него "приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов" группы.

ЭкономикаФинансирование небоскреба "Газпрома" в Петербурге достигло 100 млрд рублейЧитать подробнее

Стоимость активов "Газпром нефти" на конец июня составила 3,113 трлн рублей, значит на долю "Лахты" приходится не менее 155 млрд рублей, или $2,48 млрд по курсу на конец отчетного периода.

Ранее сообщалось, что, согласно отчетности АО "МФК "Лахта центр" по российским стандартам, на конец 2017 года ее активы достигли стоимости в 118 млрд рублей, или $2 млрд. При этом объем финансирования (сумма займов, предоставленных проектной компании), достиг 99,543 млрд рублей, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

"Лахта центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью более 13 га, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефть". Строительство небоскреба ведется с октября 2012 года, полностью завершить работы планируется до конца нынешнего года. К обустройству своих офисов "Газпром" намерен приступить в ноябре. Как сообщает сайт "Лахта центра", по состоянию на август 2018 года на объекте завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка по вводу комплекса в эксплуатацию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Лахта центр, Газпром

Новости по теме

Экономика
Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по стоимости самое высокое здание в миреНебоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по стоимости самое высокое здание в мире
Стоимость активов "МФК "Лахта центр" оценивается в $2,5 млрдПодробнее
 Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиковМинэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков
Сейчас меру, предложенную помощником президента, обсуждают профильные ведомстваПодробнее
 Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог
Предложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработкиПодробнее
 "Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона"Яндекс" пока не смог договориться с ритейлерами о продаже своего телефона
Обсуждаемая стоимость устройства с неизвестными пока характеристиками - от 16 990 до 20 000 рублейПодробнее
"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей"Росгосстрах" подал иск к бывшему гендиректору компании на 242 млн рублей
Компания считает, что принадлежавшие ей акции "РГС-Армения" были проданы по заниженной ценеПодробнее
 Долг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II кварталеДолг домохозяйств США вырос до рекордных $13,3 трлн во II квартале
При этом общая доля просроченных кредитов снизилась до самого низкого уровня с 2003 годаПодробнее
 Рубль резко вырос на старте торгов вторникаРубль резко вырос на старте торгов вторника
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 85,3 копейки к понедельникуПодробнее
 На родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евроНа родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евро
Банкноты отпечатаны на бумаге с водяными знаками, голограммами и индивидуальными серийными номерами, особой популярностью они пользуются в АзииПодробнее
 Глава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеровГлава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров
В письме Александра Шохина говорится, что методика расчета потенциально изымаемых средств некорректнаПодробнее
 Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег
В проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс.Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Марш матерей" в Москве10 фото
15 августа
"Марш матерей" в Москве
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд согласился выпустить из СИЗО фигурантку дела "Нового величия" ПавликовуКультура"Королева соула" Арета Франклин скончалась в СШАВ миреУкраина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФКультураМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряВ РоссииБывший замначальника столичного главка СКР получил 5,5 лет колонииСпортРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА

Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком СПГ в США благодаря закону 1920 года

В петербургской скульптурной композиции "Зодчие" перепутали архитектора с химиком

Защитник Дыбленко вернулся из СКА в ХК "Спартак"

Цены на нефть перешли к росту после обвала в среду накануне

Ушла из жизни Арета Франклин

Ушла из жизни Арета Франклин10 фото

Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по стоимости самое высокое здание в мире

Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по стоимости самое высокое здание в миреСтоимость активов "МФК "Лахта центр" оценивается в $2,5 млрд Подробнее

Шахтер скончался от травм после взрыва на шахте в Ростовской области

В "Ил" рассказали о дороговизне создания возвращаемой ракеты

Присяжные по делу экс-советника Трампа Манафорта начали обсуждать вердикт

Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на $30 млн в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru