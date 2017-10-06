Строящийся в Петербурге "Лахта Центр" стал самым высоким зданием Европы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Возводимая в Петербурге башня общественно-делового комплекса "Лахта Центр" стала самым высоким зданием Европы, преодолев рубеж в 374 м.

Как сообщила пресс-служба проекта, Лахта Центр стал выше прежнего рекордсмена - московской башни "Федерация-Восток".

К моменту окончания строительства в 2018 году Лахта Центр достигнет 462 м, войдя в топ-20 самых высоких зданий мира.

Завершить строительство многофункционального комплекса на берегу Финского залива планируется в 2018 году, открыть первые объекты - летом 2019 года.

"Комплекс сочетает штаб-квартиру группы "Газпром" и общественные пространства: самую высокую в Европе обзорную площадку на уровне 360 м, планетарий в форме шара с возможностью демонстрации 10 млн звезд, открытый амфитеатр на берегу Финского залива, научно-образовательный центр и другие объекты", - говорится в пресс-релизе.

Лахта Центр - многофункциональный общественно-деловой комплекс, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефть". Помимо офисов, в новом комплексе разместятся детский научно-образовательный центр, планетарий, медицинский и спортивный центры, многофункциональный трансформируемый зал для проведения конгрессов, конференций, театральных постановок, музыкальных представлений, открытый амфитеатр на 2000 мест, банк, кафе и рестораны.

Строительство ведется с октября 2012 года.