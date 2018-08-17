ЦБ РФ отозвал лицензию у Московского вексельного банка

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского вексельного банка, говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана с 17 августа.

"В результате систематического проведения Московским вексельным банком операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества", - говорится в сообщении регулятора.

Финансовые показатели банка ухудшались, что создало угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

ЦБ четыре раза за последний календарный год применял в отношении Московского вексельного банка меры надзорного реагирования, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения, однако руководители и собственники банка не нормализовали его деятельность, констатирует регулятор.

В кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Московский вексельный банк - участник системы страхования вкладов.

Московский вексельный банк по итогам второго квартала 2018 года занимает 402-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 419-е место в банковской системе РФ.