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ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского банка (Чита, до сентября 2017 года был зарегистрирован в Москве), говорится в сообщении ЦБ. Лицензия отозвана с 24 августа.

По данным ЦБ, приоритетным направлением бизнес-модели Центрально-Европейского банка являлось предоставление банковских гарантий. Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в 9 раз.

"При этом использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в конечном итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, на балансе банка из-за крайне рискованной кредитной политики образовался значительный объем активов низкого качества. ЦБ четыре раза за последний календарный год применял в отношении банка меры надзорного воздействия.

В кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Центрально-Европейский банк - участник системы страхования вкладов.

Центрально-Европейский Банк по итогам второго квартала 2018 года занимает 421-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 августа эта кредитная организация занимала 322 место и "не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Забайкальского края".

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Теги: Банк России

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