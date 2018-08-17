Производители колбасы попросили правительство помочь повысить цены

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети – чтобы они быстрее рассмотрели и приняли новые, более высокие цены на мясные изделия, пишут "Ведомости".

Мясопереработчики также просят в письме отрегулировать ценообразование сырья с помощью восстановления конкурентной среды.

Газета напоминает что мясопереработчики ("Продо", "Дымов", "Останкино" и другие) с начала августа жалуются на бесконтрольный рост цен. По данным НСМ, свинина подорожала на 30% с начала года, курятина – на 35%, отечественная говядина – на 10%, импортная – на 25%. Причиной этого союз называет ограничения импорта: свиней из США и Европы, свинины и говядины из Бразилии. Из-за этого "крупные агрохолдинги в уведомительном порядке повышают цены", сетует исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина.

Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в свою очередь, заявил газете, что переработчики страдают от роста цен, потому что не позаботились заранее инвестировать в производство сырья или запастись им, но ситуация, по его словам, рыночная.

Никто не может заставить сеть принять условия поставщика, договорные отношения закон не регулирует, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Он также указывает, что розничная цена растет из-за роста стоимости закупки с задержкой: как правило, ритейлер не перекладывает сразу весь рост закупочной цены на потребителя. Если мясная продукция в закупке дорожает на 10–15%, то в рознице – на 5–7%, отмечает Беляков.

Представители X5 Retail Group, Metro, "Дикси", "Магнита", "Ашана" не ответили по этому вопросу "Ведомостям".

"Ведомости" отмечают, что в аппарат Гордеева письмо поступило, в ближайшее время он даст поручение разобраться в ситуации.