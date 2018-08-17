Минсельхоз объяснил рост цен на мясо сезоном шашлыков

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Цены на мясо в России выросли несущественно, а в весенне-летний период влияние на динамику оказывает сезонный рост потребления, сообщил Минсельхоз.

"В текущем году цены производителей на мясо, в том числе свинину, росли несущественно. В весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе ("сезон шашлыков")", - сообщили в пресс-службе министерства.

По данным Минсельхоза на 16 августа, средневзвешенные цены сельхозпроизводителей на говядину находятся на уровне годичной давности, цены на свинину выросли на 2,5%, на мясо птицы - на 3,1%.

В последние два года цены на мясную продукцию стабильно снижались в связи с достаточным предложением на рынке, прежде всего, продукции отечественного производства.

В пятницу "Ведомости" сообщили, что Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) направил письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети, чтобы они быстрее рассмотрели новые, более высокие цены на продукцию мясопереработки (колбасы, полуфабрикаты и т.д.). По данным НСМ, с начала года цены на свинину выросли на 30%, на курятину - на 35%, на российскую говядину - на 10%. Рост цен, по мнению союза, связан с ограничениями импорта мяса в Россию, в частности, из Бразилии.