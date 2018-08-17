Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Минкомсвязи, опасаясь, что иностранные сим-карты могут угрожать утечке данных за рубеж, предложило внедрить в сети связи российские системы криптографической защиты, которые потребуют перехода на новые сим-карты, которые, по оценке операторов, надо будет регулярно менять, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Издание ознакомилось с проектом приказа министерства, который пока отправлен на доработку. Из него следует, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Эти требования предусмотрены антитеррористическим пакетом поправок, известным как "закон Яровой".

В МТС газете сообщили, что единовременная замена всех сим-карт, которые сейчас находятся у абонентов, не понадобится, так как на уже выданные сим-карты требования приказа не распространятся. Тем не менее, если потребуется новая сим-карта, то ее, как средство криптозащиты, придется менять через каждые 15 месяцев.

Сложность возникает из-за того, что российские операторы закупают сим-карты у двух зарубежных производителей, которые ставят на них свои системы криптографической защиты, и есть вероятность, что они могут передать ключи от этих систем зарубежным спецслужбам. Из-за этого, как сказал представитель одного из операторов, Минкомсвязи предложило ставить на купленные за рубежом "симки" и сетевое оборудование отечественные средства криптографической защиты, однако дело в том, что таких рабочих систем российского производства пока нет. Представитель Ericsson прогнозирует, что разработка требуемого решения займет 10–11 месяцев, другие эксперты называют срок до двух лет.

Инициатива Минкомсвязи также обернется для операторов значительными финансовыми затратами. Минэкономики, которое предложило отправить проект приказа на доработку, привело оценку "Вымпелкома" - это потребует дополнительно более 5 млрд рублей на всех участников рынка.

Кроме того, Минэкономики считает, что предложение Минкомсвязи заморозит технологическое развитие отрасли, предписывая обязательное использование сим-карт, тогда как "мировым трендом последних лет является отказ от этого формата оборудования".