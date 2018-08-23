Операторы в РФ попросили не запрещать им замедлять скорость интернета

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Союз LTE направил в правительство РФ письмо с предупреждением о том, что операторам нельзя запрещать ускорять или замедлять интернет-доступ к ресурсам, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Законодательно закрепить принцип сетевой нейтральности ранее предложил совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

В письме Союза LTE (в него входят ПАО "Вымпелком", ПАО "Мегафон" , ПАО "МТС" и ООО "Т2 Мобайл") указано, что принцип сетевой нейтральности противоречит логике развития сетей связи и новым технологиям. В частности связь 5G, которую планируется развивать в РФ в соответствии с программой "Цифровая экономика", основана на управлении параметрами интернет-трафика, в том числе приоритизации трафика критических коммуникаций (телемедицина, беспилотные автомобили и т. д.). Резкие и непроработанные решения могут стать тормозом для успешного развития цифровой экономики, предупреждает Союз LTE.

Подлинность письма газете подтвердила глава Союза LTE Гульнара Хасьянова. Представитель вице-премьера РФ Максима Акимова Алия Самигуллина подтвердила, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено на проработку в Минскомсвязи.

Накануне агентство Reuters сообщило об участии ряда операторов связи в работе над законопроектом, которым предлагается обязать иностранные интернет-компании выплачивать компенсацию операторам за хранение их контента по "закону Яровой". В случае отказа операторы смогут снижать скорость доступа к сайтам этих компаний для абонентов из РФ.

Эта инициатива также прорабатывается в рамках Союза LTE.

По данным агентства, в разработке законопроекта участвуют ПАО "Ростелеком" и "Мегафон". Они предлагают ввести понятие "организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом". Согласно инициативе, компании, которые подпадут под это определение, с 1 января 2019 года должны будут заключать договоры и выплачивать компенсацию операторам, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, и операторам, занимающим доминирующее положение на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи. В случае отказа от оплаты, Роскомнадзор сможет выдать решение об ограничении скорости пропуска трафика к ресурсам данного организатора распространения информации.

В "Ростелекоме" сообщили, что компания участвует в формировании инициатив, направленных на выравнивание условий между российскими и иностранными участниками рынка. "Считаем необходимым проработать концепцию реализации проекта корректировки принципа сетевой нейтральности. ... Вместе с тем, говорить о том, что эта концепция является некой согласованной финальной редакцией от сообщества операторов, на наш взгляд, преждевременно", - сообщили в пресс-службе "Ростелекома".