Росавиация начала сбор заявок авиакомпаний на прием иностранных пилотов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Росавиация начала сбор заявок авиакомпаний на прием иностранцев на позиции командиров воздушного судна (КВС).

"Росавиация начинает с 17 августа по 31 августа 2018 года регистрацию и прием заявлений о потребности в принятии на работу иностранных граждан для замещения должности командира гражданского воздушного судна", - говорится в сообщении ведомства.

Российские авиакомпании получили возможность трудоустраивать иностранцев в качестве пилотов с 2014 года, когда правительство согласилось выделить им общую квоту в 200 человек в год. Если компании ее не выбирают, оставшиеся позиции могут использоваться в следующем году.

По данным Росавиации на 23 июля, оставшаяся до конца 2018 года квота составляет 177 человек. Для сравнения - в сентябре 2017 года не распределенная численность иностранных граждан составляла 271 человек.

В прошлом году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил о массовом оттоке российских пилотов в Азию. Зарплата в азиатских авиакомпаниях, в частности, китайских, в валютном эквиваленте в 1,5-2 раза больше, объяснял топ-менеджер. После этого несколько российских перевозчиков объявили о введении программ стимулирования летного состава: повысили им зарплаты и ввели разовые "подъемные". Дефицит КВС крупнейшие компании России констатируют и сейчас.