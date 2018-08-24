Главные новости
В РоссииВ РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеВ миреПутин сменил посла РФ в БелоруссииВ миреМедики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголя
Экономика

Дочки "Аэрофлота" и "ЮТэйр" запросили у Росавиации квоты на иностранных пилотов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Россия" и "Победа", а также "ЮТэйр" и "ЮТэйр - Вертолетные услуги" запросили у Росавиации квоты на прием иностранных пилотов, говорится в сообщении ведомства.

"Росавиацией приняты на рассмотрение заявления о потребности в принятии на работу иностранных граждан для замещения должности командира гражданского воздушного судна: АО "Авиакомпания "Россия", ООО "Авиакомпания "Победа", ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги", - сообщили в ведомстве. Количество запрошенных квот в сообщении не указано. О сборе заявок Росавиация объявила 17 августа, он завершится в конце месяца.

Российские авиакомпании получили возможность трудоустраивать иностранцев в качестве пилотов с 2014 года, когда правительство согласилось выделить им общую квоту в 200 человек в год. Если компании ее не выбирают, оставшиеся позиции могут использоваться в следующем году. На текущий момент не распределенная численность составляет 377 человек, отметили в Росавиации.

В прошлом году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил о массовом оттоке российских пилотов в Азию. Зарплата в азиатских авиакомпаниях, в частности китайских, в валютном эквиваленте в 1,5-2 раза больше, объяснял топ-менеджер. После этого несколько российских перевозчиков объявили о введении программ стимулирования летного состава: повысили им зарплаты и ввели разовые "подъемные". Дефицит пилотов крупнейшие компании России констатируют и сейчас.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Аэрофлот, ЮТэйр

Новости по теме

Экономика
В Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкамВ Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкам
Расчеты по оборонным сделкам со странами ОДКБ давно ведутся в рубляхПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского БанкаЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
В отношении банка четырежды за год применяли меры надзорного воздействияПодробнее
 Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС
Рост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5%Подробнее
 Доллар достиг 69 рублейДоллар достиг 69 рублей
В последний раз курс доллара США поднимался на эту отметку 5 апреля 2016 годаПодробнее
Credit Suisse опроверг заморозку российских активовCredit Suisse опроверг заморозку российских активов
Швейцарский банк лишь реклассифицировал часть активов из-за санкций СШАПодробнее
 В МИД заявили, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетовВ МИД заявили, что санкции ускорят уход от доллара как средства взаимных расчетов
В РФ будут форсировать работу в этом направлении, сказал замглавы МИД РФ Сергей РябковПодробнее
 В США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрдВ США вступили в силу дополнительные тарифы на импорт из Китая на сумму $16 млрд
Китай заявил протест и ввел аналогичные пошлины на американские товарыПодробнее
 Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями
Об этом свидетельствует квартальная отчетность швейцарского банкаПодробнее
 Минэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 год
Кроме этого, будет повышен прогноз по инфляции на 2018 год с 3,1% из-за слабого рубля и меньшего урожая зернаПодробнее
 Евро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреля
Рубль слабеет в ожидании вступления в силу нового пакета антироссийских санкцийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеВ миреПутин сменил посла РФ в БелоруссииВ миреМедики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголяВ миреАрестованный в Берлине за подготовку взрыва россиянин оказался родом из БашкирииВ РоссииИсточник сообщил о смерти стрелявшего в центре МосквыВ России"Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии

В Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитниках

В Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитникахРанее глава Чечни заявил, что правозащитники "поднимают вой" при попытке провести профилактическую работу или расследование Подробнее

Российские танцоры впервые стали чемпионами мира по аргентинскому танго

На Большой Ордынке в Москве провалился участок дороги

Движение на улице полностью перекрыто Подробнее

В Кремле объяснили присвоение новому послу РФ в Минске статуса спецпредставителя

Песков оказался не в курсе характера травмы Медведева

Германия в I полугодии получила рекордный профицит бюджета

СКР проверит сообщения о пытках в кемеровской колонии

Дочки "Аэрофлота" и "ЮТэйр" запросили у Росавиации квоты на иностранных пилотов

Европейский университет объявил набор студентов после получения новой лицензии

На МКС устранили неисправность в японском модуле

Обязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млн

Обязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млнЭксперты уверяют, что пассажиры, купившие билеты через онлайн трэвел-агентство, не пострадают из-за приостановки его деятельности Подробнее

Убийце Джона Леннона в десятый раз отказали в досрочном освобождении

Определены пары участников 1/16 финала Кубка России по футболу

В Красноярске возбудили дело из-за забытого в теле пациентки 16-сантиметрового зажима

В РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на Украине

В РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеУкраинский президент обратился к Константинополю, Москве и даже Ватикану, сообщив, что РПЦ "освящает гибридную войну" Подробнее

Брянский облизбирком зарегистрировал подгруппу для проведения пенсионного референдума

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru