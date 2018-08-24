Дочки "Аэрофлота" и "ЮТэйр" запросили у Росавиации квоты на иностранных пилотов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Россия" и "Победа", а также "ЮТэйр" и "ЮТэйр - Вертолетные услуги" запросили у Росавиации квоты на прием иностранных пилотов, говорится в сообщении ведомства.

"Росавиацией приняты на рассмотрение заявления о потребности в принятии на работу иностранных граждан для замещения должности командира гражданского воздушного судна: АО "Авиакомпания "Россия", ООО "Авиакомпания "Победа", ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги", - сообщили в ведомстве. Количество запрошенных квот в сообщении не указано. О сборе заявок Росавиация объявила 17 августа, он завершится в конце месяца.

Российские авиакомпании получили возможность трудоустраивать иностранцев в качестве пилотов с 2014 года, когда правительство согласилось выделить им общую квоту в 200 человек в год. Если компании ее не выбирают, оставшиеся позиции могут использоваться в следующем году. На текущий момент не распределенная численность составляет 377 человек, отметили в Росавиации.

В прошлом году глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил о массовом оттоке российских пилотов в Азию. Зарплата в азиатских авиакомпаниях, в частности китайских, в валютном эквиваленте в 1,5-2 раза больше, объяснял топ-менеджер. После этого несколько российских перевозчиков объявили о введении программ стимулирования летного состава: повысили им зарплаты и ввели разовые "подъемные". Дефицит пилотов крупнейшие компании России констатируют и сейчас.