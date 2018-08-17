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ЦБ немного понизил прогноз профицита ликвидности банков на конец 2018 года

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ понизил оценку профицита ликвидности российских банков на конец 2018 года на 100 млрд рублей - до 3,7-4,1 трлн рублей, говорится в комментарии регулятора по ликвидности.

"Это связано с принятым в июле решением о повышении нормативов обязательных резервов кредитных организаций по обязательствам в иностранной валюте на 1 п.п. в целях дальнейшей девалютизации банковских балансов", - отмечает Банк России.

В июне этот показатель прогнозировался на уровне 3,8-4,2 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ повысил на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по валютным депозитам физлиц и юрлиц-нерезидентов в рамках политики по дедолларизации банковского сектора.

Так, с 1 августа норматив обязательных резервов для валютных депозитов населения составил 7%, для депозитов юрлиц-нерезидентов - 8%. Новые нормативы будут рассчитываться за август 2018 года.

По оценкам Сбербанка, рост отчислений российских кредитных организаций в ФОР составит около 156 млрд рублей, сектор недополучит почти 10 млрд рублей дохода.

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Теги: ЦБ РФ

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