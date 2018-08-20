Экономика

Нефть Brent подешевела до $71,6 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник после скачка по итогам предыдущей сессии благодаря новостям о намерении США и Китая возобновить торговые переговоры.

Ожидания возможного прорыва в этих переговорах, однако, остаются низкими, пишет MarketWatch.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за турецким кризисом, волны которого накрыли сырьевые рынки на прошлой неделе.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве опустилась на $0,23 (0,32%) - до $71,6 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $0,4 (0,56%) - до $71,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,24 (0,36%) - до $65,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,45 (0,69%) - до $65,91 за баррель.

Газета The Wall Street Journal сообщила в пятницу со ссылкой на источники в официальных кругах обеих стран, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их противостоянию в торговой сфере. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств, в ноябре.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,5%. Для обеих марок это уже третье недельное падение подряд.

Негативом для нефтяного рынка на прошлой неделе стали данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США. Согласно данным Минэнерго, резервы нефти в стране за неделю увеличились на 6,8 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.

"Надежды на то, что цены на нефть будут расти, немного, особенно с учетом данных Минэнерго США о росте запасов в США, - отмечает аналитик по нефтяному рынку Think Markets Наим Аслам. - Негативные последствия этого отчета загнали "быков" в угол".

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 869 единиц.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: нефть, Brent
Экономика
Мантуров заявил о принятии решения по вхождению ОАК в РостехМантуров заявил о принятии решения по вхождению ОАК в Ростех
Решение начали готовить в конце маяПодробнее
 "Вымпелком" отменяет внутрисетевой роуминг для своих абонентов"Вымпелком" отменяет внутрисетевой роуминг для своих абонентов
Главные мобильные операторы России отменять внутрисетевой роуминг до конца сентябряПодробнее
 Путин и Меркель сошлись в необходимости оградить "Северный поток-2" от нападок третьих странПутин и Меркель сошлись в необходимости оградить "Северный поток-2" от нападок третьих стран
Целью встречи не было достижение договоренностей, это была "сверка часов", отметил пресс-секретарь российского президентаПодробнее
 Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-"Fitch подтвердило суверенные рейтинги РФ на уровне "BBB-"
Агентство сделало "позитивный" прогноз для российской экономикиПодробнее
В правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налогиВ правительстве не одобрили идею изымать допприбыль бизнеса через налоги
Эта позиция касается прибыли, полученной из-за курсовых колебанийПодробнее
 Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"Минкомсвязи собралось ужесточить требования к сим-картам по "закону Яровой"
Возможно, после перехода на сертифицированное ФСБ шифрование новые сим-карты придется менять каждые 15 месяцевПодробнее
 Производители колбасы попросили правительство помочь повысить ценыПроизводители колбасы попросили правительство помочь повысить цены
По данным союза мясопереработчиков, из-за ограничений импорта свинина подорожала с начала года на 30% , курятина – на 35%Подробнее
 Небоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в миреНебоскреб "Газпрома" в Петербурге обошел по инвестициям самое высокое здание в мире
Стоимость активов "МФК "Лахта центр" оценивается в $2,5 млрдПодробнее
 Минэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиковМинэкономразвития выступило против изъятия сверхдоходов у металлургов и химиков
Сейчас меру, предложенную помощником президента, обсуждают профильные ведомстваПодробнее
 Песков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налогПесков отверг предположение о попытках ввести завуалированный прогрессивный налог
Предложение об изъятии сверхдоходов ряда компаний он назвал "одной из точек зрения", которая требует проработкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Путин на свадьбе главы МИД Австрии7 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 20 августаЭкономикаМантуров заявил о принятии решения по вхождению ОАК в РостехЭкономика"Вымпелком" отменяет внутрисетевой роуминг для своих абонентовВ РоссииСледователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"В миреСтало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в ЕгиптеВ РоссииКадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу Буданова

Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре

Собянин заявил о необходимости развивать электробусный транспорт вместо троллейбусных линий

В Екатеринбурге завели дело на посетителя кафе, стрелявшего в охранника

Нефть Brent подешевела до $71,6 за баррель

Правительство поможет попавшему под санкции "СМП банку" Ротенбергов

Банку разрешат работать со спецсчетами участников госзакупок, отмечает газета "Ведомости" Подробнее

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 августа

Начало отмены внутрисетевого роуминга в России, вхождение ОАК в Ростех, принципиальная позиция Ирана по атому Подробнее

Мантуров заявил о принятии решения по вхождению ОАК в Ростех

Мантуров заявил о принятии решения по вхождению ОАК в РостехРешение начали готовить в конце мая Подробнее

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье в связи с двумя тропическим тайфунами

Неизвестный мужчина в центре Харькова открыл огонь по полицейским

Количество погибших при обрушении крыши завода на Сахалине увеличилось до двух

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru