Нефть Brent подешевела до $71,6 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник после скачка по итогам предыдущей сессии благодаря новостям о намерении США и Китая возобновить торговые переговоры.

Ожидания возможного прорыва в этих переговорах, однако, остаются низкими, пишет MarketWatch.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за турецким кризисом, волны которого накрыли сырьевые рынки на прошлой неделе.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве опустилась на $0,23 (0,32%) - до $71,6 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $0,4 (0,56%) - до $71,83 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,24 (0,36%) - до $65,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,45 (0,69%) - до $65,91 за баррель.

Газета The Wall Street Journal сообщила в пятницу со ссылкой на источники в официальных кругах обеих стран, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их противостоянию в торговой сфере. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств, в ноябре.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,5%. Для обеих марок это уже третье недельное падение подряд.

Негативом для нефтяного рынка на прошлой неделе стали данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США. Согласно данным Минэнерго, резервы нефти в стране за неделю увеличились на 6,8 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.

"Надежды на то, что цены на нефть будут расти, немного, особенно с учетом данных Минэнерго США о росте запасов в США, - отмечает аналитик по нефтяному рынку Think Markets Наим Аслам. - Негативные последствия этого отчета загнали "быков" в угол".

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 869 единиц.