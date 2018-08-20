Рособоронэкспорт в 2018 году продал за рубеж оружия на сумму более $7 млрд

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Компания Рособоронэкспорт поставила за рубеж в 2018 году продукцию на сумму свыше $7 млрд, подписаны новые контракты на 9 млрд долларов, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"В 2018 году Рособоронэкспорт продолжил уверенное развитие и укрепление своих позиций на мировом рынке оружия. Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд долларов США", - заявил Михеев в понедельник.

"Подписав около 600 контрактных документов на 9 млрд долларов, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более 45 млрд долларов. В него вошли шесть новых стран - наших партнеров", - сказал глава Рособоронэкспорта.

"Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами по межправсоглашениям, и любые санкции, направленные против нас и наших иностранных заказчиков, - это вмешательство во внутренние дела государств", - заявил Михеев.