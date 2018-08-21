"Рособоронэкспорт" допустил возможность расчетов за технику в нацвалютах

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Санкции не повлияли на выполнение плана поставок вооружений по линии военно-технического сотрудничества, сообщил во вторник на форуме "Армия-2018" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах - это индийские рупии, китайские юани, дерхамы, а также рубли", - сказал он.

По его словам, "мы не снижаем интенсивность наших переговоров, результаты уже есть, как я уже сказал, мы вам план поставок исполняем в срок".

"Соответственно, идут расчеты с нашими партнерами. Они с пониманием относятся к этой ситуации, поскольку санкции направлены не только против российских организаций, включая "Рособоронэкспорт", но и против наших партнеров", - сказал Михеев.

Россия выполняет свои обязательства по оружейному экспорту, несмотря на санкции, заявил Михеев.

"Сейчас стоит задача - безусловно исполнить все наши обязательства в рамках утвержденного плана экспортных поставок в 2018 году. Хотелось бы отметить, что мы идем с неким опережением плана: мы поставили на экспорт в этом году имущества более чем на семь миллиардов (долларов)", - сказал Михеев журналистам на Международном форуме "Армия-2018".

"Хотелось бы отметить, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" сегодня составляет более 45 млрд долларов. Несмотря на санкционную обстановку, мы продолжаем работу с нашими традиционными партнерами и появляются даже новые страны, которые интересуются закупкой именно в России нашей техники. Мы в этом году подписали контракты на сумму около 8 млрд долларов", - отметил он.