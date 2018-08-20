Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов понедельника

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине в первый торговый день недели, отыгрывая возобновление умеренного роста доллара США на мировом рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,14-67,32 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,24 руб./$1 (+20,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 76,73 руб./EUR1 (+2,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,29 копейки к уровню закрытия пятницы, до 71,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 35,93 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 54,02 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к бивалютной корзине на старте торгов понедельника, отыгрывая умеренное повышение доллара на глобальном рынке после падения в предыдущие торговые сессии. Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,16% в ходе торгов, до 96,14 пункта.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, который проводит Федеральный резервный банк Канзаса 23-25 августа. Представители Федеральной резервной системы могут дать сигналы о том, насколько оправдана уверенность экспертов в желании американского регулятора продолжать ужесточение кредитно-денежной политики.

Кроме того, 22 августа Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) обнародует протокол заседания от 31 июля-1 августа. Трейдеры полагают, что Федрезерв не отступит от плана повышения базовой процентной ставки, несмотря на риски, связанные с торговым спором США и Пекина, а также с турецким кризисом.

Участники рынок ожидают также позитивных новостей относительно возобновления торговых переговоров между США и Китаем. Газета The Wall Street Journal сообщила в пятницу со ссылкой на источники в официальных кругах обеих стран, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их противостоянию в торговой сфере. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств в ноябре.

Цены на нефть слабо повышаются после скачка по итогам предыдущей сессии благодаря новостям о намерении США и Китая возобновить торговые переговоры. Ожидания возможного прорыва в этих переговорах, однако, остаются низкими, пишет MarketWatch. Кроме того, трейдеры продолжают следить за турецким кризисом, волны которого накрыли сырьевые рынки на прошлой неделе.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени поднялись на 0,11% - до $71,91 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила к этому времени 0,01% и составила $65,21 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,5%. Для обеих марок это уже третье недельное падение подряд.

Негативом для нефтяного рынка на прошлой неделе стали данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США. Согласно данным Минэнерго, резервы нефти в стране за неделю увеличились на 6,8 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 869 единиц.