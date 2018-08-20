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PepsiCo купит поставщика аппаратов для производства газировки за $3,2 млрд

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков, покупает израильскую SodaStream International Ltd. за $3,2 млрд.

SodaStream является ведущим мировым поставщиком аппаратов для производства газированной воды в домашних условиях. Продукция компании продается более чем в 80 тыс. розничных магазинов в 45 странах мира.

PepsiCo заплатит $144 за акцию SodaStream, что на 32% выше средней цены бумаг за последние 30 торговых сессий, говорится в пресс-релизе PepsiCo.

Сделка будет оплачена американской компанией за счет имеющихся в ее распоряжении денежных средств.

Для завершения сделки требуется одобрение акционеров SodaStream, а также соответствующих регуляторов. Стороны планируют закрыть сделку к январю 2019 года.

Покупка SodaStream станет для PepsiCo самым крупным приобретением за 8 лет.

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