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Экономика

Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года

Глава Минтруда связал это с дефицитом кадров, вызванным демографической ямой 1990-х годов

Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года
Максим Топилин
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Численность официально зарегистрированных в России безработных уменьшилась за неделю с 8 по 15 августа на 2,4 тысячи человек - до 684,7 тысячи человек, это минимальное значение с начала 1990-х гг., сообщил глава Минтруда России Максим Топилин.

"Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя - с 1991 года", - сказал министр, которого цитируют в понедельник в пресс-службе Минтруда.

В частности, низкий уровень безработицы связан с дефицитом кадров, который вызван демографической ямой 1990-х гг.

"Состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов", - сказал Топилин.

Годом ранее по состоянию на конец августа безработица в РФ составляла 784,2 тыс. челвоек, напомнил он.

При этом, по данным Минтруда, по состоянию на 15 августа в целом по РФ в простое по инициативе администрации находилось 20,2 тыс. человек, еще 84,8 тыс. работали неполное рабочее время, а 1,58 тыс. были отправлены в отпуска по соглашению сторон.

По оперативным данным, на 15 августа 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 15 августа 2017 года - 1%), добавили в пресс-службе. При этом количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 млн единиц.

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Теги: Минтруда РФ, Максим Топилин
Экономика
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