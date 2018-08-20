Что произошло за день: понедельник, 20 августа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Несколько атак были совершены в Чечне. Как сообщил источник, четверо боевиков, напавших на полицейских, были уничтожены, а совершивший самоподрыв выжил. В ходе атак пострадали пятеро полицейских и двое гражданских. Рамзан Кадыров заявил, что злоумышленники специально пытались совершить резонансные преступления накануне празднования Курбан-Байрама.

- Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что численность официально зарегистрированных в России составляет 684,7 тысячи человек, это минимальное значение за всю историю наблюдений этого показателя - с 1991 года.

- "Единая Россия" подготовила предложения по корректировке пенсионного законопроекта: в том числе сохранение налоговых льгот, компенсаций по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин; обеспечение право граждан на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам; дополнительные отпуска для людей предпенсионного возраста; отменить пенсионные преференции для депутатов и сенаторов.

- Суд арестовал бывшего заместителя генерального директора РКК "Энергия" Алексея Белобородова, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество. При обыске у него нашли 500 тысяч рублей, 28 тысяч евро, а также доллары США. Белобородов вину не признает, в отличие от своего подельника Олега Пыльнева, который намерен помогать следствию и отправлен под домашний арест.

- Правительство Молдавии заявило, что пока не планирует заключать с "Газпромом" новый договор на поставку газа, так как ждет строительства газопровода Кишинев-Унгены, который свяжет молдавскую газовую систему с румынской.

- Министр просвещения РФ Ольга Васильева высказалась против сокращения числа детей в приемных семьях до трех, комментируя законопроект, который, заверяют в министерстве, не был согласован с руководством ведомства.

- The New York Times узнала, что одна из главных активисток #MeToo Азия Ардженто сама обвиняется в развращении молодого актера, которому она заплатила $380 тысяч, чтобы урегулировать вопрос во внесудебном порядке.

- ФАС России возбудила дела в отношении ПАО "Мегафон" , ПАО "МТС" , ООО "Т2 Мобайл" и ПАО "Вымпелком" за отказ выполнять предупреждения об устранении дискриминационных условий при оказании услуг массовых смс-рассылок: с госбанками и частными банками подписывались принципиально разные соглашения.

- По решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), Дальней и Военно-транспортной авиации.