ФАС возбудила дело против четверки мобильных операторов за смс-рассылки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении ПАО "Мегафон" , ПАО "МТС" , ООО "Т2 Мобайл" и ПАО "Вымпелком" за отказ выполнять предупреждения об устранении дискриминационных условий при оказании услуг массовых смс-рассылок.

"Для целей осуществления информационных, сервисных и транзакционных рассылок операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам, услугу массовой рассылки смс-сообщений. По результатам проведенного расследования, ФАС России установила, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров организаций с государственным участием в капитале", - указано в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС ранее выдала предупреждения компаниям о прекращении действий, в которых содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. Операторы должны были устранить нарушения в течение 14 дней со дня получения предупреждения, не допуская ухудшения существующего положения заказчиков смс-рассылки.

Проанализировав поступившие от операторов материалы, ФАС считает предупреждения не выполненными.

Регулятор возбудил в отношении "Мегафона", МТС и Tele2 дела по признакам нарушения п. 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В отношении "Вымпелкома" дело возбуждено по признакам нарушения пунктов 3 и 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

"Коммерсантъ" сообщал, что частные банки обращались в ФАС в апреле, заявив, что повышение тарифов на смс увеличивает расходы на информирование клиентов в 1,5–2 раза.