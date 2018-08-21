Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 17 августа возобновил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, следует из данных Банка России.

Объем покупки в этот день составил 17,5 млрд рублей и превысил запланированный на этот период ежедневный объем.

Банк России прекратил покупки валюты для Минфина 9 августа, а 8 августа вдвое снизил объем - до 8,4 млрд рублей.

В целом Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует приобрести валюту на 383,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен составлять 16,7 млрд рублей.

Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.