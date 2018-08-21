Минпромторг поможет предприятиям ОПК пережить новые американские санкции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Запрет США на экспорт в РФ с 22 августа продукции двойного назначения может оказать влияние на ряд предприятий ОПК, но не будет критичным, в случае необходимости им будет оказана максимальная поддержка, приводит пресс-служба Минпромторга комментарий министра Дениса Мантурова.

"Запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе ОПК, но не критично. На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку", - отмечает министр.

"Мы готовились к этой ситуации давно, в рамках разных ФЦП и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов ЭКБ (электронная компонентная база - ИФ). По заказу Минпромторга отечественные предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, унифицированные под различные требования к специальной аппаратуре, либо под требования космической промышленности. Категории качества этих изделий соответствуют иностранной классификации military и space. До 2020 года будет создано еще более 2000 типов таких изделий, являющихся аналогами более 9000 иностранных компонентов", - приводятся слова Мантурова.

"Мы уже выработали комплекс ответных мер, которых должны нивелировать эффект от действий США. По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты", - комментирует министр.