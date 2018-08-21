Минфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Чиновники Минфина США отчитались перед сенатом о ходе реализации санкционной программы в отношении России. Санкции, по их мнению, эффективны и наносят реальный ущерб тем, кто подпал под их действия.

Замминистра финансов Сигал Манделкер выступает во вторник в банковском комитете, помощник министра Маршалл Билингсли - в комитете по иностранным делам. Тексты их выступлений опубликованы на сайте Минфина.

"Наши усилия, объединенные с партнерами в правительстве США и во всем мире, направлены ясным пониманием угрозы, которую Россия представляет для США, наших друзей и союзников", - заявила Манделкер. По ее словам, санкционная программа в отношении России - "среди самых активных и эффективных". За период с января 2017 года под различные санкции OFAC подпали двести российских юридических и физических лиц, сказала замминистра, выделив "Рособоронэкспорт", "ЕвроСибЭнерго", "Сургутнефтегаз", Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Кирилла Шамалова, Алексея Миллера, Андрея Костина, Андрея Акимова, Николая Патрушева, Владимира Колокольцева. Введение санкций сделало их, по выражению Манделкер, "радиоактивными". Заморожены активы фигурантов "черного списка" на "сотни миллионов долларов", добавила она.

Оценка состояния Дерипаски после введения санкций упала примерно на 50%, сказала замминистра, Вексельберг потерял $3 млрд, его активы заморозили правительства других стран, а не только США, а "Ренова" была вынуждена расстаться с активами в Швейцарии и Италии. Многие фигуранты "черного списка" стали "париями" в международном сообществе, отметила Манделкер.

"Влияние наших решений о введении санкций от 6 апреля проявилось сразу же. Согласно публичным оценкам, совокупное состояние 27 богатейших людей России упало на $16 млрд за один день, торгуемые в Москве акции пережили самое глубокое падение за 4 года, а рубль ослабел до минимума с конца 2016 года", - отчитался Билингсли.

Эффект от санкций - не только прямой, но и косвенный: из-за геополитической неопределенности страдают иностранные инвестиции в Россию, заявила Манделкер. Она, в частности, напомнила о выходе Exxon из совместного с "Роснефтью" проекта по освоению шельфа Арктики.

Ранее США анонсировали санкции в отношении России из-за инцидента в британском Солсбери. Сообщалось, что санкции будут вводиться в два раунда, первый этап - уже с 22 августа, второй - через 3 месяца.