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Экономика

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU -Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании вступления в силу нового пакета антироссийских санкций.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,38-67,48 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 67,45 руб./$1 (+17,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 78,02 руб./EUR1 (+17 копеек). При этом евро торгуется выше отметки 78 руб./EUR1 впервые с 13 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 17,28 копейки к уровню закрытия вторника, до 72,21 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,17 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 67,09 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов среды в ожидании вступления в силу нового пакета антироссийских санкций, введенного США в начале августа в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Госдепартамент США в начале августа объявил о намерении ввести два блока санкций: один в конце этого месяца, а второй - в ноябре. При этом ведомство не уточняло, какие именно ограничительные меры предусмотрены, отмечалось, что они вступят в силу "примерно 22 августа".

Как ранее сообщал телеканал NBC, самое значительное влияние в рамках первоначальных санкций может оказать запрет на выдачу лицензий на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Ранее среди таких товаров были электронные устройства и компоненты для них, а также авиационное оборудование для калибровки и проведения испытаний. Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, более существенный блок, который, как ожидается, будет "более болезненным". Он может быть реализован, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот" , а также почти полное ограничение экспорта и импорта.

Вечером в среду Федрезерв США обнародует протокол последнего заседания, состоявшегося 31 июля - 1 августа. Тогда ФРС приняла решение оставить неизменной базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых.

Кроме того, в среду в Джексон-Хоуле начнется ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых центробанков, который проводит Федеральный резервный банк Канзаса 23-25 августа. Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на этом симпозиуме назначено на пятницу. Как от выступления Дж.Пауэлла, так и от протокола участники рынка ожидают сигналов относительно того, какие сферы Федрезерв видит основными рисками для американской экономики.

Также инвесторы будут следить за ходом переговоров властей США и Китая по поводу торговых вопросов, которые возобновятся в среду после провала в мае.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду на данных о сокращении запасов углеводородов в США. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве увеличилась на 0,58% - до $73,05 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,59% - до $66,22 за баррель.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Американского института нефти (API), организация зафиксировала снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,17 млн баррелей. Институт собирает данные на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду в 17:30 по московскому времени, и эксперты в среднем прогнозируют, что он укажет на снижение на 2 млн баррелей.

Дополнительным позитивным фактором для сырьевых рынков является ослабление доллара США на глобальном рынке, поскольку такая ситуация увеличивает доходность от инвестиций в номинированные в американской валюте активы.

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Теги: Рубль, евро, доллар, нефть

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