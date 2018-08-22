Xiaomi обнародовала первую отчетность после IPO

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. опубликовал свою первую квартальную отчетность после размещения акций в Гонконге в начале июля. Компании удалось превысить прогнозы рынка по показателям прибыли и выручки.

Как говорится в отчетности компании, ее чистая прибыль во втором квартале 2018 года составила 14,63 млрд юаней ($2,14 млрд) при выручке в 45,24 млрд юаней. За аналогичный квартал прошлого года она получила убыток в размере 11,97 млрд юаней при выручке в 26,88 млрд юаней.

Таким образом, выручка компании в годовом выражении выросла на 68%.

Опрошенные CNBC аналитики ожидали, что прибыль Xiaomi в апреле-июне составит 1,7 млрд юаней, выручка - 39,18 млрд юаней.

В подразделении по производству смартфонов выручка увеличилась до 30,5 млрд юаней с 19,22 млрд юаней.

За первое полугодие компания получила прибыль в размере 7,61 млрд юаней против убытка в 19,83 млрд юаней за тот же период прошлого года. Выручка подскочила до 79,69 млрд юаней с 45,41 млрд юаней.

Xiaomi, основанная в 2010 году, входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. Компания также производит, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки, тестеры воды и другую технику.

Акции Xiaomi подорожали на 1,6% на торгах в Гонконге в среду, до 17,78 гонконгского доллара. Торги ее бумагами стартовали 9 июля с отметки 17 гонконгских долларов.