РФ попросит ВТО созвать панель арбитров по иску к ЕС из-за "энергокорректировок"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия разморозит спор с ЕС в ВТО по "энергокорректировкам" и в ближайшие несколько недель подаст заявку на созыв панели арбитров, заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

По его словам, выигрыш спора в ВТО у Украины на аналогичную тему (РФ в июле выиграла спор с Украиной по антидемпинговым пошлинам на нитрат аммония и "энергокорректировкам") "создает важный прецедент - методика "энергокорректировок", которая применяется Европейским союзом и с которой мы пытаемся бороться с 1994 года, была признана не соответствующей нормам ВТО".

Медведков напомнил суть этого иска - "Еврокомиссия не учитывает стоимость российского газа в издержках производства при расчете антидемпинговых пошлин, а используют его стоимость на рынках третьих стран".

"Мы подали аналогичный иск и к ЕС, но сначала решили уделить больше времени спору с Украиной, потому что считали, что быстрее добьемся нужных результатов. Так и получилось", - пояснил он ход параллельных разбирательств. С ЕС и Украиной.

По его словам, спор с ЕС "был заморожен, сейчас мы его разморозим". "Если в течение года по спору нет никакой деятельности, то его считают замороженным. Но вы имеете право вновь возобновить его с того момента, где остановились. Наш спор был заморожен на стадии консультаций", - пояснил Медведков.

По его словам, сейчас РФ вернется к этому спору и подаст заявку на формирование панели арбитров. "Это вопрос ближайших нескольких недель (подача заявки на созыв панели арбитров - ИФ). И вот с этой точки зрения для нас выигрыш спора у Украины по нитрату аммония и энергокорректировкам очень важная вещь. В ЕС у нас четыре такие меры. Это ограничения на сотни миллионов долларов", - сообщил он.

Комментируя проигранный Украиной спор, Медведков пояснил, что решение арбитров означает, что "Украина должна либо отменить, либо пересмотреть эту пошлину по правильной методике". "А если считать правильно, то и пошлина должна быть нулевой", - отметил он.