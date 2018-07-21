ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Группа экспертов Всемирной торговой организации (ВТО) частично удовлетворила требования РФ по делу против Украины относительно антидемпинговых мер по импорту нитрата аммония (аммиачной селитры) (DS493), в частности, установила несоблюдение украинской стороной требований ВТО по применению антидемпинговых мер к группе компаний "ЕвроХим".

Соответствующее решение ВТО обнародовано в пятницу.

Эксперты ВТО также поддержали ряд ключевых требований РФ относительно проведения процедуры расследования.

Спор был инициирован Россией в мае 2015 года. Российская сторона указывала на то, что при пересмотре антидемпинговой меры в отношении российского нитрата аммония, по результатам которого в 2014 году срок действия меры был продлен на очередной пятилетний период, для расчета себестоимости российской продукции не учитывались цены на энергоносители на российском рынке, а использовались цены на рынках третьих стран (применялась так называемая методика "энергокорректировок").

Позиция Минэкономразвития

"Результаты спора можно считать победой Российской Федерации, поскольку ключевые ее претензии были удовлетворены. Такой исход спора благоприятен для России не только с точки зрения возможной либерализации меры Украины (устранение нарушений приведет к снижению размеров антидемпинговых пошлин). Методика "энергокорректировок" была заимствована у Европейского союза, который ранее применял ее в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров. Решение третейской группы указывает и на то, что применение методики ЕС также не соответствует нормам ВТО", - отмечается в сообщении Минэкономразвития РФ.

Если спор не будет передан по запросу хотя бы одной из сторон на рассмотрение апелляционного органа, доклад третейской группы может быть вынесен на утверждение на заседании Органа по разрешению споров ВТО и должен быть принят не позднее, чем через 60 дней, начиная с 20 июля 2018 года.

"Победа в споре с Украиной - первая победа России в споре в ВТО. Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам", - сказано в сообщении.

Объемы поставок нитрата аммония в Украину составляли более $200 млн в год.

Россия ведет аналогичный спор с ЕС, так же инициированный в мае 2015 года. Обжалуется сама методика "энергокорректировок", а также продление действия рассчитанных с ее применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб. Сейчас в ЕС действует три антидемпинговые меры, введенные с применением "энергокорректировок" - в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб. Ущерб от действия этих мер для России многократно больше, чем ущерб от обжалованной антидемпинговой меры Украины. Россия безуспешно пыталась добиться отмены этих мер путем двустороннего политического диалога с ЕС с 1996 года. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что итоги спора с Украиной благоприятно скажутся на ходе спора Российской Федерации с ЕС.

Позиция Украины

Украина оценивает результаты рассмотрения спора иначе.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, признав проигрыш по ряду вопросов, указывает, что группа экспертов не отрицает позицию Украины в отношении соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортного товара. "Это важное решение, поскольку им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доведения его "нерыночного" характера. Такая практика позволяет создавать условия для функционирования конкурентного рынка с равными условиями для всех его участников", - цитирует пресс-служба на сайте МЭРТ торгового представителя - заместителя министра экономразвития Наталью Микольскую.

По ее словам, результаты решения создают прецедент, который даст возможность Украине и другим странам рассчитывать нормальную стоимость товара за счет корректировки цены на газ при применении инструментов торговой защиты.

Межведомственная рабочая группа по обеспечению защиты прав и интересов Украины в рамках ВТО по этому делу готовит детальный анализ этого решения. При этом МЭРТ допускает возможность подачи апелляции, указывается в сообщении министерства.