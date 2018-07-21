Главные новости
В РоссииУ россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 годуВ РоссииПутину не понравился ни один из вариантов повышения пенсионного возрастаВ РоссииИз-за видео с пытками в ярославской колонии возбудили уголовное дело
Экономика

ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония

В Минэкономразвития отмечают, что это первая победа Москвы в споре со Всемирной торговой организацией

ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Фото: Reuters

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Группа экспертов Всемирной торговой организации (ВТО) частично удовлетворила требования РФ по делу против Украины относительно антидемпинговых мер по импорту нитрата аммония (аммиачной селитры) (DS493), в частности, установила несоблюдение украинской стороной требований ВТО по применению антидемпинговых мер к группе компаний "ЕвроХим".

Соответствующее решение ВТО обнародовано в пятницу.

Эксперты ВТО также поддержали ряд ключевых требований РФ относительно проведения процедуры расследования.

ЭкономикаВедению РФ споров в рамках ВТО помешало отсутствие средствВедению РФ споров в рамках ВТО помешало отсутствие средствЧитать подробнее

Спор был инициирован Россией в мае 2015 года. Российская сторона указывала на то, что при пересмотре антидемпинговой меры в отношении российского нитрата аммония, по результатам которого в 2014 году срок действия меры был продлен на очередной пятилетний период, для расчета себестоимости российской продукции не учитывались цены на энергоносители на российском рынке, а использовались цены на рынках третьих стран (применялась так называемая методика "энергокорректировок").

Позиция Минэкономразвития

"Результаты спора можно считать победой Российской Федерации, поскольку ключевые ее претензии были удовлетворены. Такой исход спора благоприятен для России не только с точки зрения возможной либерализации меры Украины (устранение нарушений приведет к снижению размеров антидемпинговых пошлин). Методика "энергокорректировок" была заимствована у Европейского союза, который ранее применял ее в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров. Решение третейской группы указывает и на то, что применение методики ЕС также не соответствует нормам ВТО", - отмечается в сообщении Минэкономразвития РФ.

Если спор не будет передан по запросу хотя бы одной из сторон на рассмотрение апелляционного органа, доклад третейской группы может быть вынесен на утверждение на заседании Органа по разрешению споров ВТО и должен быть принят не позднее, чем через 60 дней, начиная с 20 июля 2018 года.

"Победа в споре с Украиной - первая победа России в споре в ВТО. Россия ожидает позитивных результатов и по другим спорам", - сказано в сообщении.

Объемы поставок нитрата аммония в Украину составляли более $200 млн в год.

Россия ведет аналогичный спор с ЕС, так же инициированный в мае 2015 года. Обжалуется сама методика "энергокорректировок", а также продление действия рассчитанных с ее применением антидемпинговых пошлин по результатам плановых пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского нитрата аммония и сварных труб. Сейчас в ЕС действует три антидемпинговые меры, введенные с применением "энергокорректировок" - в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб. Ущерб от действия этих мер для России многократно больше, чем ущерб от обжалованной антидемпинговой меры Украины. Россия безуспешно пыталась добиться отмены этих мер путем двустороннего политического диалога с ЕС с 1996 года. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что итоги спора с Украиной благоприятно скажутся на ходе спора Российской Федерации с ЕС.

Позиция Украины

Украина оценивает результаты рассмотрения спора иначе.

Экономика"ЕвроХим" ушел с украинского рынка"ЕвроХим" ушел с украинского рынкаЧитать подробнее

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, признав проигрыш по ряду вопросов, указывает, что группа экспертов не отрицает позицию Украины в отношении соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортного товара. "Это важное решение, поскольку им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доведения его "нерыночного" характера. Такая практика позволяет создавать условия для функционирования конкурентного рынка с равными условиями для всех его участников", - цитирует пресс-служба на сайте МЭРТ торгового представителя - заместителя министра экономразвития Наталью Микольскую.

По ее словам, результаты решения создают прецедент, который даст возможность Украине и другим странам рассчитывать нормальную стоимость товара за счет корректировки цены на газ при применении инструментов торговой защиты.

Межведомственная рабочая группа по обеспечению защиты прав и интересов Украины в рамках ВТО по этому делу готовит детальный анализ этого решения. При этом МЭРТ допускает возможность подачи апелляции, указывается в сообщении министерства.

В 2008 году Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении российской аммиачной селитры на уровне 11,91% сроком на пять лет для всех предприятий, за исключением сотрудничавших с Минэкономики страны ОАО "Дорогобуж" и МХК "ЕвроХим", для которых они были определены на уровне, соответственно, 9,76% и 10,78%.

"ЕвроХим" в судах добивался отмены пошлины, и в конце октября 2010 года для него она была отменена.

В июле 2014 года в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры происхождением из России Украина увеличила их размер в три раза - с 11,91% до 36,03% и продлила срок их действия на пять лет. При этом размер антидемпинговых полшин в отношении аммиачной селитры производства российского ОАО "Дорогобуж" увеличен с 9,76% до 20,51%. Для МХК "ЕвроХим" установлено то же значение пошлин, что и для остальных российских производителей - 36,03% (ранее было 10,78%).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ВТО, Украина, ЕвроХим

Новости по теме

Экономика
ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммонияВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония
В Минэкономразвития отмечают, что это первая победа Москвы в споре со Всемирной торговой организациейПодробнее
 Александр Мамут вернулся к управлению RamblerАлександр Мамут вернулся к управлению Rambler
Руководивший Rambler Group Роман Линин успел проработать всего несколько месяцевПодробнее
 Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банкахГосдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банках
Новые полномочия проводить выездные проверки схожи с оперативно-розыскными мероприятиямиПодробнее
 Биткойн вырос на 10%Биткойн вырос на 10%
Криптовалюта преодолела отметку в $7000, ее цена поднялась выше среднего значения за последние 50 днейПодробнее
РФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US Treasuries
Россия больше не входит в список крупнейших держателей американских облигацийПодробнее
 ФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостьюФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостью
Между тем удалось обеспечить стабильную ситуацию в рознице, считают в антимонопольной службеПодробнее
 Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицГосдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
Документом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводахПодробнее
 Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗСРосстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топливаПодробнее
 Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
 Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 июля6 фото
20 июля
Фотохроника 20 июля
Comic Con в Сан-Диего10 фото
20 июля
Comic Con в Сан-Диего
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУ россиян будут 10 дней новогодних каникул и длинные "майские праздники" в 2019 годуВ РоссииПутину не понравился ни один из вариантов повышения пенсионного возрастаВ РоссииИз-за видео с пытками в ярославской колонии возбудили уголовное делоВ миреВашингтон не стал рассматривать вопрос о поддержке референдума на востоке УкраиныВ РоссииИдея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"ЭкономикаАлександр Мамут вернулся к управлению Rambler

ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония

ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммонияВ Минэкономразвития отмечают, что это первая победа Москвы в споре со Всемирной торговой организацией Подробнее

США в течение года выделят Украине $200 млн на оборону

S&P подтвердило суверенный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB-"

США подарят береговой охране Грузии два списанных патрульных катера

В Кизилюртовском районе Дагестана после атаки на полицейских ввели план "Сирена"

Москалькова попросила СК проверить ярославскую колонию из-за видео с пытками

В результате крушения автобуса-амфибии на озере в Миссури погибли 17 человек

Объединенная группировка войск на Северном Кавказе за полгода уничтожила 30 боевиков

Двое сотрудников ГИБДД стали жертвами нападения боевиков в Дагестане

Россия и Франция совместно доставят в Сирию гуманитарную помощь

Российские военные сообщили о наступлении боевиков на западе Сирии

В Дагестане совершено нападение на наряд ДПС

Источник сообщает о погибших Подробнее

Премьер-министр Японии посетит ВЭФ в сентябре и встретится с Путиным

На железной дороге в Ярославле восстановили движение после схода цистерн с мазутом

Хизер Нойерт заявила, что референдум в Донбассе был бы нелегитимным

В Израиле перехватили две из трех выпущенных из сектора Газа ракет

Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходные

Погранпункт "Лотта" на российско-финской границе закрыли из-за лесного пожара

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru