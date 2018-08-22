РФ оценит новые санкции США на предмет их соответствия ВТО

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Россия проведет анализ соответствия новых санкций США нормам ВТО, но в торговой организации есть негласное понимание, что политические санкции на судебное рассмотрение не выносятся. Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

"Конечно (проведем анализ - ИФ). Но требуется не один день для того, чтобы разобраться - насколько это соответствует нормам ВТО", - сказал он.

"Сейчас существует негласное понимание у многих стран, что так называемые политические санкции в ВТО на рассмотрение не выносятся", - отметил при этом он.

"Но из этого понимания наши украинские коллеги сделали исключение. Они полтора года назад подали иск к Российской Федерации в отношении мер, которые касаются транзита. Эти меры были приняты нами для обеспечения интересов собственной безопасности. И мы, и другие страны ВТО до сих пор относят подобные меры к "неприкосновенным". Украина же на это общее понимание не обратила внимание. За тем, что в итоге получится, какое решение будет принято арбитрами, с интересом наблюдает и весь остальной мир", - сказал Медведквов

По его словам, решение панели арбитров по этому спору ожидается в декабре.

"Решение может быть прецедентным для интерпретации статей ВТО, которая касается национальной безопасности. И оно тогда будет прецедентным и для всех мер США. Ведь, вводя ограничения по стали, по алюминию и по автомобилям, американцы ссылаются на интересы нацбезопасности", - отметил он.

"По большому счету, панель должна принять решение в отношении того - а где граница между национальной безопасностью и протекционизмом, и вообще, имеет ли ВТО компетенцию принимать решения, которые касаются вопросов безопасности. Это очень важная вещь, которая может иметь разрушительные последствия вообще для функционирования многосторонних правил торговли в их нынешнем виде и стабильности всей мировой торговой системы. Именно поэтому до сих пор всеми правдами и неправдами в ВТО старались не доводить споры, затрагивающие вопросы безопасности, до стадии принятия решения арбитрами. Так что, нельзя исключать, что и сейчас никакого решения вообще не будет", - пояснил Медведков.

Новые санкции

Минфин США, как ожидается, в среду введет санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Госдепартамент США в начале августа объявил о намерении ввести два блока санкций: один в конце этого месяца, а второй - в ноябре.

В сообщении госдепа не уточнялось, какие именно ограничительные меры предусмотрены Вашингтоном, однако сообщалось, что они вступят в силу "примерно 22 августа".

Однако тогда же телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя госдепа сообщил, что первый раунд санкций ограничивает экспорт и финансирование, но может иметь не очень существенный эффект, так как он в значительной степени дублирует другие ограничения, которые уже действуют, например, на продажу оружия России.

Самое значительное влияние в рамках первоначальных санкций может оказать запрет на выдачу лицензий на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Ранее среди таких товаров были электронные устройства и компоненты для них, а также авиационное оборудование для калибровки и проведения испытаний. До сих пор разрешения на поставки в Россию такого оборудования выдавались в зависимости от обстоятельств: власти США рассматривали по отдельности каждый случай.

Спустя три месяца после первого блока санкций может последовать второй, более существенный блок, который, как ожидается, будет "более болезненным". Он может быть реализован, если Россия не предоставит гарантии того, что она не будет использовать химическое оружие в будущем и не согласится на "локальные проверки" со стороны ООН.

Второй пакет санкций может включать существенное снижение дипломатических отношений, приостановку возможности полетов в США для государственной авиакомпании "Аэрофлот", а также о почти полном ограничении экспорта и импорта.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.