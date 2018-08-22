Экономика

НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" передал в банк плохих активов ценные бумаги на 23 млрд рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы "Открытие" передали в 2018 году в банк непрофильных активов ценные бумаги на сумму порядка 23 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор фонда "ЛУКОЙЛ-Гарант" Денис Рудоманенко.

По его словам, основная часть переданных активов - это облигации "Открытие холдинга".

Часть неработающих активов, например, облигации структур О1, фонды продали в рынок. Рудоманенко отметил, что в настоящее время портфель объединенного НПФ полностью очищен от плохих активов и "способен генерировать прибыль".

Помимо выкупа плохих активов акционер пенсионных фондов - санируемый Центробанком банк "Открытие" - дважды делал прямое вливание средств в них. Так, во втором полугодии 2018 года банк "Открытие" докапитализировал пенсионные фонды на 32 млрд рублей. В декабре 2017 года по решению ЦБ фонды получили 42,9 млрд рублей на покрытие убытков от обесценения части активов.

"Оздоровление фондов и объединение произошло в один день, фонды избавлены от наследия прошлого с точки зрения качества портфеля, финансовых результатов. С 17 августа, с даты объединения, фонд начал свою жизнь с чистого листа", - сказал Рудоманенко.

Фонды, вошедшие в периметр санации банка "Открытие", были объединены на базе НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" 17 августа. НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС были присоединены к нему.

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Теги: Открытие, НПФ ЛУКОЙЛ-Гарант

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