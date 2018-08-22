Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Подразделение по управлению активами Credit Suisse заморозило связанные с Россией активы на сумму 5,1 млрд франков ($5 млрд) в связи с введенными США против страны санкциями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на квартальную отчетность швейцарского банка.

В ней говорилось, что рост активов под управлением был частично нивелирован "структурными последствиями, в первую очередь отражающими влияние санкций США, связанных с Россией". В среду банк подтвердил размер суммы, указанной в квартальном отчете.

"Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где у нас есть бизнес, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе соблюдение санкций, связанных с Россией", - заявил представитель банка.

Общий объем активов под управлением международного подразделения банка во втором квартале составлял 370,7 млрд франков по сравнению с 369,7 млрд франков на конец первого квартала этого года и 336,4 млрд франков на конец июня 2017 года, сообщается в отчетности.