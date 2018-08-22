Что произошло за день: среда, 22 августа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Гражданин России задержан Берлине по подозрению в подготовке преступления с применением взрывчатки. По версии следствия, 31-летний Магомед-Али С. вместе с сдержанными ранее экстремистами из Франции готовил взрыв на территории Германии. Издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что задержанный - "исламист из Чечни".

- Профильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова". По словам главы Минпромторга, министерства разделяют "общее мнение", что увеличение налоговой нагрузки нецелесообразно.

- Рубль слабеет в ожидании вступления в силу нового пакета антироссийских санкций. В ходе торгов на Московской бирже евро превысил 79 рублей впервые с 11 апреля.

- Минэкономразвития пересмотрит в сторону ухудшения прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 год. Кроме этого, будет повышен прогноз по инфляции на 2018 год с 3,1% из-за слабого рубля и меньшего урожая зерна.

- Подразделение по управлению активами Credit Suisse заморозило связанные с Россией активы на сумму 5,1 млрд франков ($5 млрд) в связи с введенными США против страны санкциями.

- В Москве отреагировали на сообщение CNBC о том, что Россия организует операцию по поиску ракеты с ядерной установкой, которая якобы упала в Баренцево море в 2017 году в результате неудачных испытаний. В Совете Федерации заявили, что у них такой информации нет. Аналогичную позицию озвучил Кремль.

- Владимир Путин рассказал о своей поездке на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайссль. Президент подчеркнул, что визит носил частный характер, но ему удалось пообщаться в ходе торжества с австрийским канцлером. Новоиспеченного супруга Кнайссль Путин назвал "не чужим человеком".

- Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецо предложил вернуть на Арбат автомобильное движение.