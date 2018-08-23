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"Роснефть" попросила льготы в Сибири для сохранения доли РФ на международном рынке

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" обратилась к главе государства с просьбой о налоговых льготах при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири.

За счет налоговых маневров из отрасли изъято около 800 млрд руб. инвестиционных ресурсов, а сохранение доли РФ на международном рынке можно обеспечить только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны, 59% которого сосредоточено в Западной и Восточной Сибири, отмечает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в письме, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Другие страны-производители уже готовятся к покрытию дефицита, который ждет мировой рынок нефти (например, по оценке Wood Mackenzie - 15 млн баррелей в сутки к 2025 гjle), и приняли "беспрецедентные меры", отмечает глава "Роснефти".

По его мнению, масштабное наращивание объемов бурения в Западной Сибири, необходимое в этих условиях, может быть обеспечено за счет изменения фискальных подходов, например, путем введения повышающего коэффициента к расходам в виде амортизации в размере не менее 2,5 в отношении вновь вводимых средств - по аналогии с действующим механизмом стимулирования НИОКР. В результате указанной меры в 2019-2024 гг. бурение новых скважин в регионе может быть увеличено на 5 тыс. относительно текущих планов компаний, что приведет к росту добычи нефти в РФ на 2-7% и обеспечит поступление до 1 трлн рублей дополнительных доходов в бюджет, считает он.

Кроме того, так как подготовка запасов в Восточной Сибири осуществляется недостаточными темпами - из 16,7 млрд тонн ресурсов только около 8% подготовлено к разработке, уже сейчас необходимы меры, стимулирующие увеличение объемов ГРР путем введения вычетов из НДПИ на нефть понесенных затрат на геологоразведку, пишет И.Сечин. При реализации указанного механизма за счет дополнительных инвестиций в нерентабельные геологоразведочные проекты "Роснефти" будет обеспечен прирост подготовленных запасов и увеличение добычи нефти на более чем 800 млн тонн к 2050 году, уверяет глава НК. При этом к 2027 году дополнительные поступления в бюджет РФ составят не менее 200 млрд руб.

Министерство экономического развития, которому было поручено рассмотреть соответствующие предложения, концептуально поддерживает меры, направленные на развитие геологической отрасли и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Вместе с тем ведомство в своем ответе, с которым ознакомилось агентство, отмечает, что для принятия решения о предоставлении налоговых льгот необходима комплексная оценка их целесообразности, содержащая расчеты, обосновывающие необходимость их применения, в то время как "Роснефть" финансово-экономическое обоснование не представила. В связи с этим министерство не может определить экономический эффект, полученный в результате введения рассматриваемых преференций, и оценить степень их влияния на инвестиционную активность предприятий отрасли.

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