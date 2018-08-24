Нефть Brent подорожала до $75,5 за баррель

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю значительным ростом из-за опасения по поводу сокращения глобальных поставок топлива.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 по московскому времени увеличилась на $0,81 (1,08%) - до $75,54 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,76 (1,12%) - до $68,59 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4,5%, WTI - на 3,5%.

"Рост цен с начала недели очень впечатляет, - говорит аналитик PVM Oil Associates. - Главным образом это отражает прогнозы сокращения предложения из-за санкций против Ирана".

Как стало известно накануне, британский профсоюз Unite не смог договориться с руководством французской нефтедобывающей компании Total SA об изменении условий труда рабочих трех нефтяных платформ компании в Северном море.

Таким образом, несколько забастовок на месторождениях в сентябре и октябре, о намерении провести которые профсоюз сообщал ранее, состоятся, как и планировалось, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, участники рынка продолжают ждать вступления в силу 4 ноября американских санкций в отношении нефтяной отрасли Ирана. Согласно различным оценкам, в результате новых санкций экспорт нефти из Ирана сократится на 500 тыс. - 1,5 млн баррелей в сутки.

Кроме того, в среду стало известно, что по итогам прошлой недели запасы нефти упали на 5,8 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts прогнозировали сокращение лишь на 3,4 млн баррелей.