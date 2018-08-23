Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в четверг утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне опережающей динамики доллара, возобновившего рост, в том числе в паре с евро, на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 68,19-68,42 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 68,33 руб. (+29,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 79 руб. (+10 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 20,73 копейки к уровню закрытия среды, до 73,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 70,87 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 80,17 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне возобновившего рост доллара. Курс американской валюты укрепляется на глобальном рынке в четверг утром после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), утвердившего инвесторов во мнении, что Федрезерв намерен повысить базовую ставку в сентябре.

Индикатор ICE, отслеживающий динамику курса доллара относительно 6 основных мировых валют, вырос в ходе торгов в четверг на 0,25%, до 95,24 пункта.

Как показал протокол заседания ФРС, состоявшегося 31 июня - 1 августа, руководство Федрезерва по-прежнему позитивно оценивает текущую ситуацию в экономике США и уверено в оправданности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, однако отмечает повышенные риски, связанные с внешней торговлей.

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании более чем в 90%, что спровоцировало рост курса доллара США.

Теперь участники валютного рынка ожидают начала ежегодного симпозиума экономистов и представителей мировых центробанков, который проводит Федеральный резервный банк Канзаса в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла на этом симпозиуме назначено на пятницу.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов в четверг после резкого повышения накануне на данных о большем, чем ожидалось, сокращении запасов углеводородов в США.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени уменьшилась на 0,37% - до $74,5 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,15% - до $67,76 за баррель. Обе марки торгуются на максимальных уровнях с начала августа. В среду контракты Brent подорожали на 2,96%, WTI - на 3,07%.

Как сообщило накануне Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 5,84 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения примерно на 2-3,4 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах за прошлую неделю увеличились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,849 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Между тем резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 772 тыс. баррелей.