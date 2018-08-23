Доллар достиг 69 рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Доллар США в ходе торгов на "Московской бирже" достиг отметки 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года. Повышение произошло на фоне опасений участников рынка негативного влияния на финансовую систему страны новых санкций со стороны США, а также некоторого снижения нефтяных цен в рамках коррекции.

Курс доллара США составил 69 руб./$1 в 12:57 по Москве, что на 97 копеек выше уровня закрытия предыдущего дня, евро при этом достиг отметки 79,755 руб./EUR1 (+85,5 копейки к закрытию среды).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно снижается к доллару и евро второй день подряд на фоне опасений участников рынка негативного влияния на финансовую систему страны новых антироссийских санкций со стороны США, которые должны были вступить в силу с 22 августа. При этом на российском фондовом рынке активно снижаются в цене акции крупнейших госбанков - Сбербанка и ВТБ , которые могут понести наибольшие потери от новых санкций.

Кроме того, на руку игрокам на понижение курса нацвалюты и наметившаяся отрицательная коррекция на мировых нефтяных площадках. Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:59 по Москве уменьшилась на 0,58% - до $74,35 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,25% - до $67,69 за баррель.